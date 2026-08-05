Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що путін вірить, що виснажить Україну швидше, ніж виснажиться росія, тому на переговори восени йти не планує, треба тиск, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, наш план А – змусити росію піти на переговори у листопаді, а до цього буде пік ескалації, а для цього потрібен такий тиск, щоб оточення путіна було готове усунути його від влади. За словами Подоляка, розповідає він, Зеленський пропонує припинення ударів з повітря і заморозку по лінії фронту, але і він визнає, що росія навряд на це піде, адже, зрозуміло, путін вірить, що виснажить нас ракетно-дроновим терором швидше, ніж ми їх. Тим паче, додає експерт, як пише The Telegraph, майбутнє Коаліції рішучих під питанням через вибори у Франції наступного року, можливий відхід Мерца після виборів у федеральних округах Німеччини, путін на це розраховує, як і на повернення Трампа до проросійських настроїв.

«росія хоче створити вигідніші для себе умови перемовин, наприклад, навесні і обговорювати те ж припинення обстрілів з повітря, енергетичне перемир'я і заморозку по лінії фронту. Хоча це важко уявити. У липні росія зазнала рекордні втрати – 42 000. Попри все, Сили оборони нарощують тиск і збільшують втрати ворога. Буде більше, є нові доручення головнокомандувача Драпатого на посилення тиску», – стверджує Олександр Мусієнко.

Однак, констатує експерт, росія нарощує виробництво ракет, йдеться про 65 балістичних ракет на місяць, плюс вони розраховують на С-400, на допомогу з Північної Кореї, а також накопичують дрони на осінньо-зимовий період. Тому, підкреслює він, щоб усе ж таки дотиснути путіна до переговорів, треба продовжувати завдавати втрат на фронті, бити по економіці рф, по ВПК, по пускових установках.

«І заручитися підтримкою. Американці і європейці мають сказати, що все має полетіти зараз на путіна. Плюс отримати системи ППО. І плюс жорсткі санкції. Тоді, можливо, ми зможемо дотиснути рф. Якщо ні, то війна, очевидно, переходить в зиму із перспективами перемовин на весну», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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