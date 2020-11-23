Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ», створена лише пів року тому, посіла загальне четверте місце на минулих місцевих виборах. Відповідні дані оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

Соціологи підрахували середній показник партійних результатів на виборах до обласних рад. Партія «Слуга народу» набрала 14,5% підтримки, «Європейська Солідарність» – 13,7%, «Опозиційна платформа» – 12,5%, «ЗА МАЙБУТНЄ» – 8,6%, «Батьківщина» – 8,5%.

Отже, «ЗА МАЙБУТНЄ» за кілька місяців діяльності випередила «Батьківщину», яка існує вже понад 20 років.

Також «ЗА МАЙБУТНЄ» перед минулими вихідними займала друге місце за кількістю переможців на виборах міських, селищних і сільських голів. Про це свідчили зведені дані Центральної виборчої комісії, опубліковані на сайті установи.

Водночас, за даними паралельних підрахунків, партія «ЗА МАЙБУТНЄ» у другому турі виборів у неділю здобула ще чотири перемоги у Черкасах, Полтаві, Нікополі та Бердянську.

Нагадаємо, політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» була створена у травні цього року. З того часу рейтинг партії, згідно з соціологічними дослідженнями, лише зростав. Лідером партії є народний депутат Ігор Палиця.