Сегодня, 12 января, в Бахмуте Донецкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.
Поэтому командир 37-го батальона Павел Лановенко остается под арестом по подозрению в избиении солдата-контрактника, который злоупотреблял алкоголем и наркотиками, пишет Знай.юа.
Напомним, 26 декабря комбат Морпех получил 30 суток ареста на период "расследования". Единственным доказательством об избиении являются лишь слова самого солдата, в крови которого обнаружили наркотические вещества. Нацкорпус не сомневается в словах комбата, отрицающего факт избиения.
"Доказательств этого инцидента ноль. Есть только слово солдата о якобы избиении и слово командира о том, что этого не было. Адвокаты подали апелляцию на арест. Судьи несмотря на отсутствие доказательств решение оставили без изменений. Тем временем защитник командира 37-го батальона заявил о давлении на подразделение и семью Павла Лановенко. "Мир на Донбассе – это очень непростой и продолжающийся процесс", – говорит Зеленский. Преследование боевых командиров-это тоже часть "процесса"?",- возмутился Андрей Белецкий.
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Также Нацкорпус считает, что позорное преследование авторитетного боевого командира является политически заказным делом и свидетельством того, что власть борется с профессиональными военными, которые еще остались в армии.