Решение властей покупать ток у Российской Федерации подрывает энергетическую безопасность государства и лишает Украину возможности интеграции в европейскую энергосистему.
Об этом заявил бывший премьер-министр Владимир Гройсман.
"Сегодня фактически этими действиями-открытием импорта из России-нам закрывают возможности интеграции в европейскую энергетическую систему. Диверсия, причем умышленно. Я убежден, что за это кто - то должен отвечать и будет отвечать»,-отметил экс-премьер в эфире телеканала «Украина24».
Решение разрешить российским энергокомпаниям зарабатывать на поставках в Украину, по мнению Гройсмана, принято намеренно, чтобы разрушить украинскую энергосистему.
"Они берут, открывают шлюз и запускают в Украину российскую электроэнергию. У нас сегодня идет война с Россией. Россия действует абсолютно гибридно. У нас есть военные действия на востоке, у нас есть экономическое давление на Украину, у нас есть информационная война, которую ведет против нас Россия – много разных направлений, по которым Россия пытается ослаблять Украину», - подчеркнул Гройсман.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Беременная жена "Холостяка" Добрынина взбудоражила пикантным фото в одном боди: "Аж не верится, что это все..."
Страшная весть настигла 75-летнего Евгения Петросяна, ставшего недавно отцом: "Царствия небесного, нет слов..."
Новые кадры пожара в "Эпицентре": поджигатель "вырубил" охранников супермаркета, видео
Окружную в Киеве затянуло черным дымом, видимость нулевая: первые кадры с места ЧП
Как сообщалось, Украина с 1 февраля начала импортировать электрическую энергию из России. Начиная с осуществляются поставки российского тока через Беларусь.
Импорт тока из России стал возможен благодаря народному депутату Андрею Герусу. Он выступил автором поправки к закону, которая открыла России доступ на энергорынок Украины.