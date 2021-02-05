Решение властей покупать ток у Российской Федерации подрывает энергетическую безопасность государства и лишает Украину возможности интеграции в европейскую энергосистему.

Об этом заявил бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня фактически этими действиями-открытием импорта из России-нам закрывают возможности интеграции в европейскую энергетическую систему. Диверсия, причем умышленно. Я убежден, что за это кто - то должен отвечать и будет отвечать»,-отметил экс-премьер в эфире телеканала «Украина24».

Решение разрешить российским энергокомпаниям зарабатывать на поставках в Украину, по мнению Гройсмана, принято намеренно, чтобы разрушить украинскую энергосистему.

"Они берут, открывают шлюз и запускают в Украину российскую электроэнергию. У нас сегодня идет война с Россией. Россия действует абсолютно гибридно. У нас есть военные действия на востоке, у нас есть экономическое давление на Украину, у нас есть информационная война, которую ведет против нас Россия – много разных направлений, по которым Россия пытается ослаблять Украину», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось, Украина с 1 февраля начала импортировать электрическую энергию из России. Начиная с осуществляются поставки российского тока через Беларусь.

Импорт тока из России стал возможен благодаря народному депутату Андрею Герусу. Он выступил автором поправки к закону, которая открыла России доступ на энергорынок Украины.