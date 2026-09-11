Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 12 по 18 вересня показує стрімкий перепад температур: від +28° на початку тижня до +18° у вівторок, 15 вересня, з можливими опадами в понеділок і вівторок.

Попередній прогноз погоди для Дніпропетровщини вже попереджав про стрімку зміну погоди наприкінці минулого тижня, і нові дані Гідрометцентру підтверджують: із 12 по 18 вересня регіон знову чекає різкий перепад температур — від +28° на вихідних до +18° у вівторок.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +18° до +28°, а нічні — від +14° до +18°.

У суботу, 12 вересня, повітря прогріється до +28°, вночі температура опуститься до +16°. Хмарність очікується мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 13 вересня, денна температура утримається на позначці +28°, а вночі становитиме +17°. Хмарність залишиться мінливою, без опадів.

У понеділок, 14 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +23° вдень і +18° вночі. Хмарність мінлива, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 15 вересня, температура знизиться до +18° вдень — це найпрохолодніший день тижня, вночі +15°. Небо вкриють хмари, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У середу, 16 вересня, повітря прогріється до +19°, вночі похолодає до +14°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 17 вересня, денна температура підніметься до +22°, нічна становитиме +15°. Небо буде малохмарним, опадів не очікується.

У п’ятницю, 18 вересня, температура вдень сягне +23°, вночі — +15°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Найтеплішими днями тижня стануть субота і неділя, 12 та 13 вересня, коли вдень буде +28°. Найпрохолодніше очікується у вівторок, 15 вересня, коли максимум становитиме лише +18°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади прогнозують у понеділок, 14 вересня, та вівторок, 15 вересня.

Синоптики радять мешканцям Дніпропетровської області врахувати різкий перепад температур: на початку тижня, коли повітря прогріється до +28°, варто пити більше води та планувати активні справи на ранкові й вечірні години, уникаючи спеки в обід. Але вже з понеділка температура почне швидко знижуватися, тож варто заздалегідь подбати про теплий одяг — особливо це стосується людей похилого віку. У дні з можливими опадами, 14 та 15 вересня, не забувайте про парасольку та будьте обережні за кермом.

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