Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов будет искать источники финансирования для полной реализации Национального плана по сокращению выбросов (НПСВ), которые осуществляются энергетическими предприятиями во время сжигания угля, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и сократить заболеваемость среди украинцев.
Об этом в Facebook написал руководитель министерства Роман Абрамовский уточнив, что Нацплан предусматривает постепенное сокращение выбросов от работы энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, работающих на угле.
“До 2028 года в 40 раз сократить выбросы пыли, в 20 раз - выбросы оксидов серы, а к 2033 году в 4 раза должны сократиться выбросы токсичных оксидов азота», - сказал министр.
Он сообщил, что 9 февраля состоялось совещание с Минэнерго, МИНЗДРАВ, Фондом Госимущества, народными депутатами и руководителями энергогенерирующих компаний по реализации НПСВ. Абрамовский напомнил, что в 2019 году по инициативе Минэнерго уже было отложено проведение мероприятий по сокращению выбросов для ряда ТЭС и сейчас снова звучат подобные идеи.
"Но от этого воздух чище не становится. Наша позиция иная: искать источники финансирования, определиться с мощностями, которые будут востребованы при дальнейшем формировании энергетического баланса, немедленно приступить к выполнению Плана в части выбросов пыли», - заявил Абрамовский.
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Он рассказал, что НПСВ имеет целью снижение заболеваемости людей, чтобы украинцы наконец реализовали свое право на чистую и безопасную окружающую среду.
"Поэтому любая отсрочка внедрения Нацплана тесно связана с новыми убытками и потерянными жизнями», - отметил министр.
Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе.
Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.
Компания "Донбассэнерго", которая по плану должна первая уже в 2021 году начать экологическую модернизацию одного энергоблока Славянской ТЭС, предлагает отсрочить выполнение мероприятий НПСВ из-за устности механизма финансирования таких масштабных и затратных реконструкций.
Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.
После принятия НПСВ со стороны государственных органов власти почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года.