Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения". Такое решение поддержали 277 народных депутатов, передает «Укринформ».

Законопроектом определяются основные требования к интегрированному разрешению, процедуры и основания отказа в его выдаче, основания и порядок приостановления и аннулирования, порядок внесения изменений в интегрированное разрешение, требования к реестру интегрированных разрешений, особенности мониторинга выбросов и контроля субъектов хозяйствования, получивших такое разрешение.

Как известно, этот закон был раскритикован международными организациями и профильными украинскими ассоциациями. Так, ЕБА обратилась к властям с просьбой отозвать проект с рассмотрения как таковой, что угрожает работе промышленных предприятий, поскольку подход к реформе разрешительной системы в сфере промышленного загрязнения не учитывает значительный технологический разрыв между украинскими и европейскими предприятиями.

В свою очередь народный депутат Украины Сергей Магера отметил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. А в ОП «Укрметаллургпром» подчеркнули, что законопроект необходимо доработать перед первым чтением с учетом украинских реалий. Так, нужно вдвое увеличить сроки на екомодернізацію, предусмотренные в проекте, обеспечить проведение екоінспекцій предприятий в рамках общего законодательства, а также законодательно утвердить, что отмена интегрированного разрешения будет осуществляться только по решению суда.