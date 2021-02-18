Импорт электроэнергии из России введен с целью сорвать план интеграции с единой энергетической системой Европы.

Об этом заявил экс-министр энергетики Юрий Продан в интервью изданию «Главком».

"Россия же сознательно делает заниженную цену, чтобы втянуть нас в эти взаимоотношения и привязать теснее к российской энергосистеме. Таким образом россияне пытаются как можно дольше отсрочить присоединение украинской энергосистемы к общеевропейской системы ENTSO-E», - заявил экс-министр.

Угрозу веерных отключений лоббисты российского импорта искусственно используют как прикрытие и повод, чтобы оправдать сотрудничество со страной-агрессором.

«Поэтому когда кто-то рассказывает, что в Украине нет веерных отключений, потому что импорт электроэнергии из России, то это заблуждение, потому что в любой момент мы можем их ввести, если Россия прекратит импорт. Дай Бог, чтобы этого не произошло», - добавил экс-министр.

По его словам, минэнерго, правительство и НКРЕКП полностью провалили подготовку к отопительному сезону, что и стало причиной напряженной ситуации в энергосистеме и создало основания начать импорт из России.

«Эта ситуация сложилась потому, что практически была провалена подготовка энергетики к зиме. К такого провала причастны практически все органы государственной власти: Минэнерго, которое, по сути, не функционировало, государственный Регулятор и Кабинет министров, который совсем не уделял внимания подготовке к осенне-зимнему сезону», - добавил экс-министр.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 18 февраля было импортировано 460 млн кВт часов на сумму 750 млн грн.

Против импорта выступили крупнейшие украинские ТЭЦ, которые 15 февраля обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать Антикризисный энергетический штаб. По информации ТЭЦ, импорт может привести к остановке работы станций и срыву отопительного сезона.