Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 11 по 17 вересня показує стрімку зміну температури: спершу повітря прогріється до +26°, а вже за кілька днів стовпчики термометрів опустяться до +18°. Синоптики також попереджають про можливі опади у вівторок.

свіжий прогноз погоди з дощами на тиждень напередодні вже попереджав дніпропетровців про нестійку погоду, і новий тиждень з 11 по 17 вересня принесе ще одне випробування — різкий перепад температури майже на вісім градусів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +18° до +26°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +14°...+17°.

У п’ятницю, 11 вересня, у Дніпропетровській області очікується хмарна погода з проясненнями, повітря вдень прогріється до +25°, а вночі охолодиться до +15°. Опадів не прогнозують.

У суботу, 12 вересня, тепло триматиметься на позначці +26° вдень — це буде найтепліший день тижня. Вночі термометри покажуть +14°. Хмарність — з проясненнями, без опадів.

У неділю, 13 вересня, вдень також очікується +26°, а вночі трохи тепліше, ніж напередодні, — +17°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, дощу не прогнозують.

У понеділок, 14 вересня, повітря прогріється вже лише до +22°, вночі — до +16°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 15 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +20° вдень, вночі — до +16°. Цього дня небо буде хмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 16 вересня, температура утримається на позначці +18° — це найпрохолодніший день тижня. Вночі очікується +16°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 17 вересня, повітря прогріється до +21° вдень, вночі — до +16°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 12 вересня, з максимумом +26°, а найпрохолоднішим — середа, 16 вересня, з денною температурою +18°. Перепад за тиждень становить 8°. Опади прогнозують лише у вівторок, 15 вересня.

Через різкий перепад температури синоптики радять мешканцям області заздалегідь підготувати теплий одяг на другу половину тижня — це особливо стосується людей похилого віку та дітей. У вівторок, коли можливі опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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