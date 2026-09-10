Графіки відключення світла в Кіровоградській області 11 та 12 вересня стосуються планових технічних робіт у Кропивницькому.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на цей тиждень продовжують діяти — у Кропивницькому 11 та 12 вересня енергетики проведуть планове технічне обслуговування електромереж. Про це повідомляє Кіровоградобленерго.

У межах цих графіків відключення світла в Кіровоградській області 11 та 12 вересня з 08:00 до 17:00 без електропостачання тимчасово залишаться мешканці провулка Санаторного (будинки 14/2, 16/1, 18, 19, 20/2, 21, 22/1, 23, 26/2, 27, 27а, 28/1, 29/7, 31, 33, 38, 53, 53А), вулиці Миколи Міхновського, 93, вулиці Світлани Барабаш (20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 41, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47), вулиці Дорогого Семена (13–28) та провулка Гурбенського (2, 3, 4/13, 5).

У ті самі години знеструмлення торкнуться провулків Санаторного 1-го, 2-го, 3-го, провулка Луньовського, 11, провулка Профілакторного (9, 11), а також вулиць Гурбенської (1/14–35), Садової (90–143) та Бобринецького шляху (58/49, 60/32).

Крім того, 11 вересня з 09:00 до 16:00 роботи заплановані на провулку Херсонському (49б, 54–63), у тупику Весняному (4, 5, 8, 10), на вулицях Полтавській (69а, 71, 73, 81), Євгена Маланюка, 21-а, Чорнобаївській (60–75а), у провулку Юрія Дарагана (26–37), а також на вулицях Херсонській, Олеся Гончара, Дмитра Чижевського, Кримській, Марії Примаченко, 5, у провулках Черняхівському, Короткому (16) та Веселому і на вулиці Десантників.

Що варто знати мешканцям

Енергетики наголошують, що йдеться про планове технічне обслуговування, а не аварійні знеструмлення, тому роботи можуть завершитися раніше зазначеного часу. Кіровоградобленерго радить заздалегідь зарядити телефони, павербанки та іншу техніку, а також не торкатися проводів і не намагатися самостійно усунути несправності. Актуальний графік на кожен день можна перевірити на офіційному сайті компанії kiroe.com.ua.

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