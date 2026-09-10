Безпекова ситуація в регіоні впливає на різні сфери життя — від дефіциту продуктів у Харківській області до змін у русі поїздів: з 10 та 11 вересня тут тимчасово не курсуватимуть 15 приміських поїздів. Про це повідомили в пресслужбі філії «Приміська пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця».
Причина скасувань — ситуація з безпекою. Приміські поїзди не курсуватимуть до її покращення, тож пасажирам радять перевіряти актуальний розклад перед поїздкою.
Які електрички скасували з 10 вересня
З 10 вересня тимчасово не курсують такі приміські поїзди:
- №6825 Харків-Пасажирський — Лозова;
- №6826 Лозова — Харків-Пасажирський;
- №6169/6170 Пересічна — Харків-Пасажирський;
- №6173/6174 Харків-Левада — Рогозянка;
- №6177 Рогозянка — Харків-Пасажирський;
- №6181 Харків-Пасажирський — Рогозянка;
- №6403 Харків-Пасажирський — Ізюм;
- №6430 Ізюм — Харків-Пасажирський;
- №6407 Харків-Пасажирський — Ізюм;
- №6428 Ізюм — Шебелинка.
Скасування з 11 вересня
Ще п'ять рейсів не вийдуть на маршрут з 11 вересня:
- №6414 Лозова — Харків-Пасажирський;
- №6319 Харків-Пасажирський — Мерчик;
- №6322 Мерчик — Харків-Пасажирський;
- №6157 Харків-Пасажирський — Мерчик;
- №6158 Мерчик — Харків-Пасажирський.
Які рейси змінять маршрут
Окрім повного скасування, частина електричок змінить кінцеву станцію. З 10 вересня поїзди №6410, 6408, 6419, 6432, 6431, 6433 курсуватимуть із Харкова до Балаклії замість Савинців та Ізюма.
З 17 вересня поїзд №7001 із Харкова замість Лозової курсуватиме до Герсеванівського, а №6828 — із Герсеванівського до Златополя замість Лозової.
Чому скасували поїзди
РФ неодноразово завдавала ударів по пасажирських поїздах та електричках у Харківській області та інших регіонах. Так, 9 вересня російський «Шахед» вдарив по поїзду Харків — Ізюм, внаслідок чого постраждали 8 людей.
Як дізнатися актуальний розклад
Пасажирам радять перед поїздкою перевіряти розклад приміських поїздів на офіційних ресурсах «Укрзалізниці», у касі вокзалу або через мобільний застосунок. Час відновлення руху залежатиме від покращення безпекової ситуації в регіоні.
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