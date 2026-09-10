У Харківській області з 10 та 11 вересня тимчасово не курсуватимуть 15 приміських поїздів, ще низка рейсів змінить маршрут. Причина — безпекова ситуація в регіоні.

Безпекова ситуація в регіоні впливає на різні сфери життя — від дефіциту продуктів у Харківській області до змін у русі поїздів: з 10 та 11 вересня тут тимчасово не курсуватимуть 15 приміських поїздів. Про це повідомили в пресслужбі філії «Приміська пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця».

Причина скасувань — ситуація з безпекою. Приміські поїзди не курсуватимуть до її покращення, тож пасажирам радять перевіряти актуальний розклад перед поїздкою.

Які електрички скасували з 10 вересня

З 10 вересня тимчасово не курсують такі приміські поїзди:

№6825 Харків-Пасажирський — Лозова;

№6826 Лозова — Харків-Пасажирський;

№6169/6170 Пересічна — Харків-Пасажирський;

№6173/6174 Харків-Левада — Рогозянка;

№6177 Рогозянка — Харків-Пасажирський;

№6181 Харків-Пасажирський — Рогозянка;

№6403 Харків-Пасажирський — Ізюм;

№6430 Ізюм — Харків-Пасажирський;

№6407 Харків-Пасажирський — Ізюм;

№6428 Ізюм — Шебелинка.

Скасування з 11 вересня

Ще п'ять рейсів не вийдуть на маршрут з 11 вересня:

№6414 Лозова — Харків-Пасажирський;

№6319 Харків-Пасажирський — Мерчик;

№6322 Мерчик — Харків-Пасажирський;

№6157 Харків-Пасажирський — Мерчик;

№6158 Мерчик — Харків-Пасажирський.

Які рейси змінять маршрут

Окрім повного скасування, частина електричок змінить кінцеву станцію. З 10 вересня поїзди №6410, 6408, 6419, 6432, 6431, 6433 курсуватимуть із Харкова до Балаклії замість Савинців та Ізюма.

З 17 вересня поїзд №7001 із Харкова замість Лозової курсуватиме до Герсеванівського, а №6828 — із Герсеванівського до Златополя замість Лозової.

Чому скасували поїзди

РФ неодноразово завдавала ударів по пасажирських поїздах та електричках у Харківській області та інших регіонах. Так, 9 вересня російський «Шахед» вдарив по поїзду Харків — Ізюм, внаслідок чого постраждали 8 людей.

Як дізнатися актуальний розклад

Пасажирам радять перед поїздкою перевіряти розклад приміських поїздів на офіційних ресурсах «Укрзалізниці», у касі вокзалу або через мобільний застосунок. Час відновлення руху залежатиме від покращення безпекової ситуації в регіоні.

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