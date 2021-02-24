Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил обеспокоенность в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины, передает агентство «Интерфакс-Украина».
«В свою очередь Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить небезопасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси», - приводит агентство слова дипломата во время пресс-конференции в Киеве 23 февраля.
Импорт электроэнергии из России и атомной электростанции в Беларуси также прокомментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, указав, что физическое прекращение поставок будет способствовать энергетической безопасности Украины.
«С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными», - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы.
Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также я с января Украина закупает электроэнергии на Белорусской АЭС режима Лукашенко.
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