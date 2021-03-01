Укрзализныця введет новую модель организации пассажирских перевозок на условиях дофинансирования из государственного и местного бюджетов. Об этом сообщил и. о. члена правления АО «Укрзализныця», директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский в интервью сайту ЦТС.



По его словам, в Украине может быть реализована целевая модель железнодорожных пассажирских перевозок, которая работает в Европе. Речь идет о заказе маршрутов. Как это будет работать, он объяснил на примере направления Фастов-Киев.



«Допустим, себестоимость перевозок по направлению составляет 150 гривен, но местная власть решает, что это социальный вид транспорта и стоимость должна составлять 100 грн: тогда 50 грн за проезд каждого пассажира власть дофинансирует. «Укрзализныця» платит миллиарды гривен налога и акциза в бюджеты разных уровней, поэтому даже малой части этих средств достаточно для покрытия заказов на пригородное сообщение», — пояснил Перцовский.



Он также отметил, что для внедрения такой модели необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, в котором она будет четко прописана.



Еще одним возможным решением проблемы убыточности пассажирских перевозок, по мнению Перцовского, является введение PSO (Public Service Obligation — обязательства, возложенные на организацию законодательством или договором предоставления услуги, представляющие общественный интерес).



«PSO модель все на словах поддерживают, тема развития пригородного сообщения популярна среди избирателей, поэтому мне сложно найти народного избранника, который скажет, что он против того, чтобы электричка или дизель-поезд был доступен каждому. Просто нужно уйти от ситуации, где каждый депутат просто требует отдельный маршрут, а поступить благоразумно, как в зрелом обществе: собраться и построить систему, в которой государство будет закупать железнодорожные транспортные услуги на социально значимые маршруты», — отметил Перцовский.



Ранее первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович заявил, что принятие парламентом закона о железнодорожном транспорте позволит создать на железной дороге отдельные рынки грузовых и пассажирских перевозок, и обеспечить на этих рынках конкуренцию.



А народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры-Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы «Укрзализныци» в соответствии с европейскими стандартами парламент должен принять закон «О железнодорожном транспорте Украины».