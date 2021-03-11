Все договоры с международными финансовыми организациями должны проходить ратификацию Верховной Рады и отвечать выгодным для Украины социально-экономическим ориентирам. В частности, не ограничивать экономический рост и усиление социальной защиты, как это сегодня происходит в рамках сотрудничества с МВФ.
Об этом написал на своей странице в "Фейсбук" сопредседатель депутатской группы «Партия «ЗА БУДУЩЕЕ» Игорь Палица.
«По действующему Меморандуму с МВФ Украина обязалась не вводить налоговые льготы, не ограничивать рост тарифов на коммунальные услуги, а также отказаться от любых шагов в направлении улучшения пенсионного обеспечения.
Ни один из депутатов Верховной Рады не подписывал этот документ. Однако нас фактически обязывают в конкретные сроки принять законопроекты, которые правительство пообещало МВФ.
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Надо прекратить позорную практику закрытых переговоров с МВФ! В ПАРЛАМЕНТСКО-президентской республике парламент должен играть решающую роль в процессе получения кредитов на выгодных для страны условиях!",- написал Игорь Палица.
По его словам, депутатская группа «Партия «ЗА БУДУЩЕЕ» предлагает
определить социально-экономические ориентиры для переговоров с международными финансовыми организациями и закрепить на законодательном уровне право Верховную Раду на ратификацию любых договоренностей с МФО.