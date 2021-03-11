Не объединиться с Всеукраинским обществом владельцев земли значит несоблюдать деньги за проданный урожай, платить на много больше налогов, нести большие расходы по обработке земли – а это прямой путь к убыткам. По причине невозможности самостійником-собственником земли организовать правильно свой налоговый учет теряется от 3 до 10 тысяч гривен с 1 гектара земли. Это надо прекращать.

Все ТВЗ уже работает и заключены первые договоры и работаем дальше. Для владельцев земли, у которых нет денег для возделывания земли, найдены персональные финансовые подрядчики, пишет "Знай".

Все ТВЗ-это создание примера какими должны быть прогрессивные земельные отношения.

Все больше собственников земли прекращают аренду (не перезаключают договоры аренды, не подписывают дополнительные соглашения).

Забрать землю у одного арендатора и пойти к другому, это все равно, что сменить одного насильника на другого!

Арендатор это не человек, не юридическое лицо, не субъект отношений - это форма глумления над человеком-собственником земли, над цивилизованными земельными отношениями, над будущим страны.

Взять землю в аренду, стать арендатором, - это как попробовать крови. Еще не зверь, но уже не человек. Прибыль и деньги любой ценой затмевают арендатору глаза.

Поэтому для собственника земли лучше всего перейти от получения арендной платы к получению прибыли от земли (дивидендов), от позорных арендных отношений к самостоятельному хозяйствованию.

Размер прибыли зависит не только от эффективности непосредственной обработки земли, но и еще от выбранной организационно-правовой модели самостоятельного хозяйствования.

Великие навязывают свои правила малым. Арендаторы и агрохолдинги пишут законы «под себя» и против собственников земли. Арендаторы и агроходинги навязывают свои правила в земельных отношениях. Арендаторы и агроходинги не платят налоги, а собственнику земли «выставляют» налоговые обязательства. Такая ситуация побуждает на совместные и объединительные действия владельцев земли.

Работать на условиях, на которых работают арендаторы, можно через сотрудничество с Всеукраинским Обществом Собственников Земли (ВсеТВЗ).

ВсеТВЗ - объединяющая собственников земли организация, ведущая бухгалтерский, налоговый и правовой учет. Участие во ВсеТВЗ обеспечивает владельцу земли условия продажи урожая как для арендаторов. Все что не возможно (экономически не возможно) одному или нескольким единоличникам владельцам земли становится возможным из-за участия во ВсеТВЗ.

Прибыль собственника земли с 1 гектара благодаря участию во ВсеТВЗ будет увеличена благодаря правильной организации налогового, бухгалтерского и правового учета на 3-10 тис. с 1 гектара земли с учетом того, что все налоги будут уплачены.

Соответственно, урожай, который продается единоличником покупается дешевле на 20-30%. Причиной этому является отсутствие возможности у единоличника предоставить покупателю урожая налоговую накладную.

Государство, ОТГ, налоговая будут усиливать контроль за неплательщиками налогов от земли и деятельности на ней и заставлять платить единоличника все необходимое. Сейчас единоличник без регистрации субъектом предпринимательской деятельности должен заплатить налог на землю и подоходный и военный налоги (18%+1,5%). Такие налоги являются также обузой для единоличника и негативно влияют на его эффективность как пользователя землей.

Регистрация единоличника как субъекта предпринимательской деятельности (ФЛП) не плательщиком НДС не приведет к возможности увеличить цену на урожай, а только добавит необходимость отчитываться по налогам и уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ - не менее 15 тыс. грн в год), налог на доходы физических лиц (НДФЛ – 18%), Военный сбор (ВЗ - 1,5%), налог на Землю (По будет 5% от нормативно денежной оценки – 1500-2000 грн). Эти дополнительные расходы для единоличников также не из приятных.

Чтобы иметь возможность единоличнику-владельцу земли продавать урожай по цене как и юридическому лицу-плательщику налога на добавленную стоимость, единоличнику-собственник необходимо стать плательщиком налога на добавленную стоимость и вести налоговый учет. Ведение налогового учета имеет свои издержки – в первую очередь это расходы на оплату услуг бухгалтера и обслуживанию ведения бухгалтерского и налогового учета.

Оплата бухгалтеру для ведения ежемесячного налогового учета может составлять минимум от 24 до 36 тыс. гривен. Материальные затраты на ведение учета составляют до 4 тыс. гривен в год. Такая нагрузка от ведения налогового учета в 28-40 тыс. гривен в год является не подъемной или создает убыток для собственника земли.

Если у владельца земли 4 гектара, то дополнительные расходы на налоговый учет будут 7-10 тыс. гривен на 1 гектар.

Избежать налогового давления, законно не платить налоги (ЕСВ, НДФЛ, ВС, но) и увеличить прибыль с 1 гектара единоличнику поможет участие во Всеукраинском обществе собственников земли (ВсеТВЗ).

Через участие в ВсеТВЗ самостийнык, владелец земли, получит те преимущества, которые имеют арендаторы при налогообложении, а вместе с ними и увеличение прибыли от Земли и уменьшение рискованности растениеводства.