Бывший мэр Харькова Михаил Добкин в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» прокомментировал опубликованное в сети видео о съёмках его предвыборного ролика.

«Текст, который звучит в видеоролике, – это запись 2005 года. Мы записывались на 7-м канале, который тогда на 50 процентов принадлежал Кернесу, а на другую половину – Авакову. Когда уже заканчивались съёмки всех передач, мы приезжали со своими камерами, а потом забирали все кассеты и рабочие материалы – ничего не оставалось», - рассказывает политик.

Однако, по его словам, при этом не учли, что сигнал через жёсткий диск идёт на сервер. От записи до появления ролика прошло больше года. Тем временем появились противники – два брата-бизнесмена. Они тратили немало денег на войну с Добкиным, который в марте следующего года был избран мэром Харькова. Один из них записал обращение к харьковчанам.

«Нам в руки попала рабочая версия этого обращения. Мы её нарезали и назвали «32 кадра позора». Так что мы начали первые. А когда они это увидели, то стали искать что-то, связанное с нами. Вот и нашли – наверное, кто-то им подсказал. И когда они это сделали, я был в шоке. Ведь я же тогда считал себя важным, бронзовым, - а тут такое», - говорит Михаил Добкин.

Ранее, как сообщает Politeka, экс-мэр Харькова рассказал о том, когда и при каких обстоятельствах он принял крещение.

Также Добкин объяснил, почему он выступает против предоставления женщинам квот в политике.