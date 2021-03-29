В программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» бывший мэр Харькова и депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Михаил Добкин заявил, что, несмотря на свою толерантность, в принципе не приемлет гендерное равенство в политической сфере.

«Я научился толерантности», - отмечает политик. Он также обращает внимание на то, что в обществе нельзя установить свои законы, а лично его представление сформировано определенными стереотипными взглядами.

Когда поднимается тема квот в политике для представителей гендерного равенства или ЛГБТ-меньшинств, то Михаил Добкин высказывается однозначно - против. По его мнению, не гендер, а объективно острый ум и багаж опыта должны быть критерием оценки политика.

А потому речь не может идти о предоставлении квот женщинам только потому, что они женщины. Несмотря на собственное уважение к женскому полу, Добкин не считает, что он играет хоть какую-то роль в политике. Мол, политик не имеет пола, в этой сфере гендерные различия не имеют значения. «Политика-женщину можно критиковать, иногда даже переходя на какие-то пусть не оскорбительные, но крепкие слова», - считает он.

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