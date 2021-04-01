Что нужно, чтобы Россия прекратила войну, которую она вот уже восьмой год ведёт против Украины, и увела свои войска с украинской земли?

Своё мнение по этому вопросу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический деятель Тарас Чорновил, сын диссидента, журналиста и основателя Народного руха Вячеслава Чорновила.

«Не мной сказано, что политика – это искусство возможного. Нужно ли говорить, что Россия обязана это сделать? Да. Но одно дело говорить: «Мы требуем от России…», и дальше должен быть список действий. Требование к России вернуть Украине международно признанные территории предусматривает и возвращение Крыма. Но вопрос о возвращении Крыма Россия не будет рассматривать, пока не начнёт сыпаться в результате какого-то катаклизма», - уверен гость программы.

По его мнению, такой вариант развития событий возможен, но вовсе не обязателен. Например, Путин рано или поздно умрёт, но после него может быть какой-то преемник – а может и не быть. А возможно, будут десять преемников, которые перегрызутся между собой.

«То, что мы требуем от России – это элемент стратегии, концепции. И не секретный элемент – в Крымской стратегии секретной части нет. Мы должны быть готовы к тому, что в России возникнут проблемы, и напоминать миру, твердя это как мантру: Россия украла украинский Крым», - считает Тарас Чорновил.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал об украинских партиях пророссийской направленности.

Также этот политик посоветовал власти почистить свой шкаф от скелетов.



