НКРЭКУ пытается сместить фокус внимания общества с собственных ошибок и просчетов на участников энергорынка, распространяя в их адрес безосновательные обвинения и фейки.
Об этом пишет генеральный директор компании «Д. Трейдинг» Виталий Бутенко в своей колонке для издания «Экономическая правда».
"Мы становимся свидетелями подхода, который очевидно был заимствован из социальных сетей и медиа-пропаганды – принцип пост-правды. Действия и заявления комиссии, адвокатирующих депутатов - являются фейками, созданными исключительно для изменения фокуса внимания отрасли и общества», - отметил глава «Д. Трейдинг».
Он отметил, что прошедший отопительный период войдет в историю как едва ли не первый сезон полного провала подготовки, планирования и управления энергосистемой со стороны ответственных органов страны.
"Реальная угроза веерных отключений и потенциальный коллапс отрасли был недопущен исключительным профессионализмом и самоотверженностью украинских энергетиков, атомщиков, шахтеров, диспетчеров и операторов энергосистемы. Органично, что ответственные за провал органы, которые осуществляют регулирование отраслью и прежде всего НКРЕКП не признают вины», - подчеркнул Бутенко.
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Он отметил, что единственным способом противодействия фейкам НКРЭКУ и отдельным политикам в период пост-правды является систематическое развеивание лжи.
Бутенко опроверг обвинения главы НКРЕКП и главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики в адрес компании о якобы недостаточных запасов угля и повышенной аварийности блоков.
Он также отметил, что "Д. Трейдинг" обратится в Совет регуляторов Энергосообщества и Секретариата Энергосообщества с соответствующими жалобами о системном нарушении европейских директив и предвзятости в отношении отдельных участников рынка
"Мы не видим других путей борьбы с распространением фейков, кроме как обращение к европейским арбитрам и выход с правдивой позицией. После каждого фейка я также, по возможности, стараюсь отвечать. И за последние полтора года я убедился, что стоит. По крайней мере на Западе их, со временем, и слышат", - подытожил Бутенко.