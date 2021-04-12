Народный депутат Украины VIII созыва, украинский военный летчик 1-го класса, полковник Воздушных Сил Украины, командир 204-й бригады тактической авиации Юлий Мамчур в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» рассказал о своем аэродроме.

Мамчур стал одним из первых известных военных во время оккупации Крыма. Он прославился после мартовских событий в Крыму и появления видео, на котором безоружные украинские военные во главе с ним пытались штурмовать свой заблокированный аэродром.

Тогда полковник попал в плен. Его пытались заставить перейти на сторону оккупантов. Бригаду тактической авиации передислоцировали из оккупированного Крыма в Николаев.

Ранее в одном из интервью Мамчур заявлял, что АТО нужно было вводить в Крыму еще 26-27 февраля 2014 года. Однако сейчас он изменил свое мнение.

«Это интервью я давал в сентябре 2014 года. И в то время у меня было впечатление, что мы тогда были способны, если бы началась АТО, противостоять российскому нашествию. Но уже позже, когда я стал народным депутатом и был зачислен в комитет по нацбезопасности и обороны, и когда имел уже доступ к определенной грифованной информации, и пообщавшись с военнослужащими Службы безопасности, Службы внешней разведки, Военной службы правопорядка... Я понял, что все эти структуры, которые находились на территории Крыма, в то время были дезориентированы и не способны выполнить свои задачи», - говорит летчик.

По его словам, спецподразделение «Альфа», которое базировалось в Симферополе, было одним из лучших.

«По моим данным, у него была численность около 250 человек. Проходило постоянное обучение, самое лучшее вооружение. Где я их видел? А я видел у себя на аэродроме. Мой аэродром очень интересный. Его использовали для литерных рейсов. И все эти силы применялись для охраны и обороны аэродрома. То есть они неделями, а иногда и месяцами находились у меня на аэродроме. И видя, как они ориентируются на местности, как у них все было спланировано...

Для того, чтобы обеспечить безопасность такой большой площади – это более 400 га – примерно, по нашим расчетам, нужно было полк морской пехоты. Конечно, тогда не было таких возможностей, и моя рота охраны, которая насчитывала в то время 30 человек, могла обеспечить и охрану штаба, и некоторых объектов. Поэтому эти приданные силы – это были службы безопасности, ВСП, морская пехота, были также силы Министерства внутренних дел – и у каждого был свой сектор ответственности. Конечно, такими сборными силами могли обеспечить безопасность аэродрома и выполнять задачи мы как летчики. Но в то время вся эта система была разрушена», - рассказал Мамчур.

Он добавил, что у него летная часть, а не механизированная. Поэтому у них было несколько старых бронежилетов и почти не было оружия.

«То есть с вооружения у меня такого стрелкового – это пистолет, и у роты охраны автоматы», - отметил полковник.

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