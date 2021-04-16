Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, почему Россия отказалась от концепции «русского мира».

«Нет результата, она не дает возможности России перестроиться. Мир стремительно меняется, и концепция «русского мира» становится уязвимой», - говорит эксперт.

Он также рассказал, что придет на замену концепции «русского мира».

«Могу догадаться, что, скорее всего, будет новая какая-то более глобальная концепция, например, «славянского мира», «большой Евразии»… Кстати, эту тему потихоньку начинают поднимать ряд русскоязычных блогеров. «Большая Евразия» – это даже не Европа. Это, условно говоря, от Афганистана – от Кабула – и до Бреста, на Ламанш», - сказал Бизеяв.

По его словам, эта концепция актуализировалась из-за кризиса в Европейском союзе.

«Колхоз 27 лет без урожая, как я называю Евросоюз, сейчас находится в страшнейшем кризисе. Фактически у них последняя надежда на Макрона. То есть, если Макрона в 2022 году сносят – все, пиши пропало. Евросоюз ослаблен, но жить-то надо как-то, особенно в условиях пандемии. Значит, надо кооперироваться. Я бы не называл это словом «объединение», я бы назвал это политическая, а следовательно, и экономическая конструкция», - подчеркнул обозреватель.

Ранее Politeka сообщала, что Таран заявил, что Украина – это земли, которые подпадают под «исконно геополитические интересы России».