Повышением налогов власти уничтожат бизнес и спровоцируют тотальный рост цен. Об этом заявил народный депутат Украины Олег Синютка.

«То, что власть сегодня эксплуатирует предпринимателей, которые в условиях карантина, локдаунів и так находятся в очень неприятной и непростой ситуации – это очень странно», - сказал Синютка в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, повышением налогов власти уничтожат бизнес, который и так пострадал из-за карантинных ограничений, что недопустимо. Он также подчеркнул: все страны Европы сейчас пытаются помочь бизнесу, и предлагают различные программы поддержки и прямые дотации.

Депутат также отметил: такая политика отечественных властей негативно скажется не только на бизнесе, но и обычных гражданах, которые страдают от тотального роста цен.

"Что касается вообще ситуации, которая есть в экономике Украины, то по моему мнению, это чувствуют не только экономисты, это чувствуют все люди, которые живут. Потому что все цены на сегодняшний момент растут», - сказал Синютка.

Ранее лидер партии «Голос» Кира Рудик заявила, что власти должны предложить бизнесу и населению программы поддержки, чтобы пережить кризис, а не повышать налоги.

В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что инициатива властей по повышению налогов приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.