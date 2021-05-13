О том, какие последствия тянет за собой модель излишней независимости Центрального Банка, рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.
«Если у правительства нет эмиссионного источника, который по четким каналам поступает в бюджет и экономику, то оно не может проводить эффективную политику по инвестициям в социальный капитал. Соответственно, декапитализация социального капитала влияет на то, что эта страна становиться не интересной для инвесторов, потому что всем нужна образованная и здоровая рабочая сила», - рассказал он.
Кущ рассказал, что модель излишней независимости Центрального Банка приводит и к тому, что основные ресурсы направляются на капитализацию финансовых рынков и это можно увидеть по пирамиде ОВГЗ. По его словам, на фоне разрушающейся экономики - падение ВВП на 4%, мы видим абсолютно прибыльную банковскую систему, зарабатывающую на финансовых спекуляциях.
«Правительство, не имея денег, не может проводить эффективную инвестиционную и промышленную политику. В том числе, если у государства нет денег, то оно отдает рынок труда на аутсорсинг крупному капиталу, когда работодатель имеет все права, а наемный работник их лишается. Поэтому, как видим, когда у государства нет денег, оно, соответственно, не может ничего делать», - сообщил он.
Кущ резюмировал, что у правительства нет денег, потому что Центральный Банк независим, а все деньги государства находятся именно в Центральном Банке, за исключением бюджетных доходов, которых не хватает на все эти выплаты.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Позитив из Время и Стекло после развода резко "постарел": глубокие морщины, седина и новое тату
Надю Дорофееву засняли на улице без штанов и Владимира Дантеса: "У нас переезд"
Кароль переборщила с декольте, поразив внешним видом на концерте: "Сильно, Тина, очень сильно"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что Европе выгодна деиндустриализация Украины.
Также ранее Кущ посоветовал украинской экономике воспользоваться опытом Турции.