О том, какие последствия тянет за собой модель излишней независимости Центрального Банка, рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Если у правительства нет эмиссионного источника, который по четким каналам поступает в бюджет и экономику, то оно не может проводить эффективную политику по инвестициям в социальный капитал. Соответственно, декапитализация социального капитала влияет на то, что эта страна становиться не интересной для инвесторов, потому что всем нужна образованная и здоровая рабочая сила», - рассказал он.

Кущ рассказал, что модель излишней независимости Центрального Банка приводит и к тому, что основные ресурсы направляются на капитализацию финансовых рынков и это можно увидеть по пирамиде ОВГЗ. По его словам, на фоне разрушающейся экономики - падение ВВП на 4%, мы видим абсолютно прибыльную банковскую систему, зарабатывающую на финансовых спекуляциях.

«Правительство, не имея денег, не может проводить эффективную инвестиционную и промышленную политику. В том числе, если у государства нет денег, то оно отдает рынок труда на аутсорсинг крупному капиталу, когда работодатель имеет все права, а наемный работник их лишается. Поэтому, как видим, когда у государства нет денег, оно, соответственно, не может ничего делать», - сообщил он.

Кущ резюмировал, что у правительства нет денег, потому что Центральный Банк независим, а все деньги государства находятся именно в Центральном Банке, за исключением бюджетных доходов, которых не хватает на все эти выплаты.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что Европе выгодна деиндустриализация Украины.

Также ранее Кущ посоветовал украинской экономике воспользоваться опытом Турции.