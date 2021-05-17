По данным ООН, ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов.

Коррупция и связанные с ней действия препятствуют устойчивому развитию, ставят под угрозу работу демократических институтов. С каждым годом во всем мире увеличивается число инвесторов, придерживающихся ответственного подхода к инвестированию.

По словам Алексея Поволоцкого, директора по корпоративному управлению и комплаенс ДТЭК, при принятии решений относительно инвестирования сегодня все более значимым показателем становится корпоративный рейтинг ESG. Он позволяет бизнесу не только демонстрировать приверженность принципам устойчивого развития, но и эффективно управлять рисками.

«Прозрачная бизнес-среда в стране – важнейшее условие для принятия решений об инвестициях и развитии бизнеса. Каждый ответственный бизнес должен внести свой вклад в повышение инвестиционной привлекательности бизнеса и экономики в целом. Поэтому, одним из главных приоритетов Новой стратегии ДТЭК, которая основана на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН, является борьба с коррупцией. В своей деятельности ДТЭК следует политике «нулевой толерантности» к коррупции. ДТЭК открыто делится своими практиками в этой сфере и готовы к сотрудничеству», – сказал Поволоцкий.

Напомним, с 2010 года в ДТЭК работает специальное подразделение — Cлужба комплаенс. Задачей данного подразделения является построение эффективной внутренней системы по противодействию коррупции и обучение сотрудников следованию принципам этического ведения бизнеса, принятым в ДТЭК.

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