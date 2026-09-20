Житло для ВПО в Харківській області можна придбати за міською програмою доступного житла: вона покриває 50% розрахункової вартості. Також передбачені пільгові та безвідсоткові кредити й компенсація відсотків за іпотекою.

Допомога для ВПО у Харківській області стала ще доступнішою — у місті діє цільова програма будівництва та придбання доступного житла на 2021–2030 роки, якою можуть скористатися переселенці, що фактично прожили в Харкові не менше року.

Програма передбачає часткове фінансування вартості житла, пільгові й безвідсоткові кредити, а також компенсацію частини відсотків за іпотекою. Тобто житло для ВПО в Харківській області реально придбати за підтримки держави, якщо відповідати умовам.

Повідомляє Держмолодьжитло: один із передбачених для ВПО варіантів — державна підтримка у розмірі 50% розрахункової вартості житла.

Хто може претендувати. Кандидат має бути внесений до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, перебувати на квартирному обліку або бути внесеним до списку охочих вступити до житлово-будівельного кооперативу в Харкові. Для окремих напрямів програми враховують дохід сім'ї, платоспроможність кандидата та сплату першого внеску.

Крім підтримки 50% вартості житла для ВПО і тих, хто на квартирному обліку, програма дає ще кілька варіантів. Працівникам харківських підприємств покривають 40% вартості нормативної площі житла. Працівникам бюджетних установ пропонують пільгові кредити до 15 років під 5% річних або під 0% за стажу понад 3 роки. Учасникам бойових дій і ВПО доступні безвідсоткові кредити до 15 років, а молодим сім'ям — пільгові кредити до 30 років під 0–3% річних із додатковими пільгами для родин із дітьми.

Як отримати житло ВПО у Харкові

Для участі потрібно перебувати на квартирному обліку в Харкові та подати документи для включення до Реєстру кандидатів за відповідним напрямом програми. Реєстри формує Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради. Після включення до реєстру й відкриття рахунку в банку-агенті людина стає учасником програми. Черговість визначають за датою взяття на квартирний облік.

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