Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області встановлюються автоматично після досягнення 70, 75 і 80 років — розмір компенсаційної виплати залежить від віку та сягає 570 гривень.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області встановлюються автоматично — компенсаційну виплату після 70 років нараховують без окремих звернень, незалежно від виду пенсії та тривалості страхового стажу.

Розмір щомісячної доплати залежить від віку людини. За даними Пенсійного фонду України, пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, додають до 570 гривень, у віці від 75 до 80 років — до 456 гривень, а від 70 до 75 років — до 300 гривень.

При цьому доплату отримують лише ті, чий загальний розмір пенсійних виплат — з надбавками, підвищеннями, індексацією та іншими передбаченими законом доплатами — не досягає 10 340,35 гривні. Це показник середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески.

Окремо звертатися до Пенсійного фонду не потрібно: вікову надбавку встановлюють з дати досягнення 70, 75 або 80 років. Право на неї не залежить ані від того, за яким законом призначена пенсія, ані від факту працевлаштування.

Як дізнатися про нарахування

Сума доплати та дата її встановлення відображаються в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Отримати витяг чи уточнити дані можна й у найближчому сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду в Чернігівській області.

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