Чем украинский народ принципиально отличается от своих восточных соседей? Своё мнение по этому поводу в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывает советский, российский и украинский журналист, телеведущий канала «Украина 24» Евгений Киселев
«Валерия Новодворская утверждала, что народные массы в России трусливы и слабоумны. К счастью, трусливые и слабоумные в Украине составляют абсолютное меньшинство. Они нетребовательные, не мыслящие, не критичные. Генезис украинской нации шёл иными путями, здесь не было многовекового рабства. Крепостное право в Украине существовало, но в совершенно других формах», - считает гость программы.
По его словам, здесь были польские помещики, особенно на Правобережье, которые почти не появлялись в своих владениях. Украинских крепостных, в отличие от российских, не меняли на собак. Здесь не было своих Салтычих, не было дикого, беззаконного рабства.
«Но украинцам нельзя расслабляться – всегда нужно бить в колокол, если что-то не так. Многие действия президента, которые вызывают претензии, призваны положить конец влиянию пророссийской части украинского олигархата. Она всегда тянула страну не в том направлении», - говорит Евгений Киселёв.
Ранее, как сообщает Politeka, он оценил вероятность дворцового переворота в нынешней России.
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Также Киселёв рассказал об особенностях массового сознания российского народа.