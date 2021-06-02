Чем украинский народ принципиально отличается от своих восточных соседей? Своё мнение по этому поводу в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывает советский, российский и украинский журналист, телеведущий канала «Украина 24» Евгений Киселев

«Валерия Новодворская утверждала, что народные массы в России трусливы и слабоумны. К счастью, трусливые и слабоумные в Украине составляют абсолютное меньшинство. Они нетребовательные, не мыслящие, не критичные. Генезис украинской нации шёл иными путями, здесь не было многовекового рабства. Крепостное право в Украине существовало, но в совершенно других формах», - считает гость программы.

По его словам, здесь были польские помещики, особенно на Правобережье, которые почти не появлялись в своих владениях. Украинских крепостных, в отличие от российских, не меняли на собак. Здесь не было своих Салтычих, не было дикого, беззаконного рабства.

«Но украинцам нельзя расслабляться – всегда нужно бить в колокол, если что-то не так. Многие действия президента, которые вызывают претензии, призваны положить конец влиянию пророссийской части украинского олигархата. Она всегда тянула страну не в том направлении», - говорит Евгений Киселёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он оценил вероятность дворцового переворота в нынешней России.

Также Киселёв рассказал об особенностях массового сознания российского народа.