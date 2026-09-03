У Дніпрі низка адрес тимчасово залишилася без води та світла через аварійні й планові роботи на комунальних мережах. Міськрада попередила про масштабне відключення водопостачання 5 вересня.

Відключення світла в Дніпропетровській області цього тижня доповнилися ще й перебоями з водопостачанням у самому Дніпрі. У четвер, 3 вересня, комунальні бригади усувають аварійні пошкодження на мережах водо- та електропостачання, тож за низкою адрес тимчасово припинено подачу послуг. Про це повідомили у Дніпровській міській раді, передає «Відомо».

Станом на 14:00 комунальники вже завершили ремонтні роботи та відновили подачу води на вулиці Робочій, 152 (блоки 5 та 6) і на проспекті Дмитра Яворницького, 58. На інших ділянках бригади КП «Дніпроводоканал» продовжують працювати.

Через аварійно-відновлювальні роботи водопостачання зараз відсутнє за такими адресами:

вул. Малинова, вул. Полунична, вул. Сурська (через роботи на вул. Малиновій, 1);

вул. Павла Скоропадського, 1, 3, 5, 7 та просп. Дмитра Яворницького, 72, 72-А, 74, 76, 78, 82;

вул. Петриківська, вул. Передова (буд. 650–788), вул. Царичанська, вул. Касьянка;

вул. Вартових Неба, 17 (роботи заплановано завершити протягом дня);

просп. Олександра Поля, 92 (ремонт триває);

вул. Старокозацька, 60 (відновлення розпочнеться після демонтажу підлоги бібліотекою).

У міськраді додали, що всі підвищувальні та насосно-фільтрувальні станції міста працюють у штатному режимі, а подачу води за вказаними адресами відновлять одразу після завершення робіт.

Масштабне відключення води 5 вересня

Окреме попередження стосується мешканців нагірної частини Дніпра та Новоолександрівської громади: там проведуть масштабні ремонтні роботи на водоводі діаметром 700 мм. Через це з 01:00 до 23:00 суботи, 5 вересня 2026 року, буде повністю припинено водопостачання правобережної нагірної частини міста та Новоолександрівської територіальної громади.

Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується до 12:00 неділі, 6 вересня. Відтак містянам радять завчасно підготуватися до тривалої паузи у подачі води.

Як підготуватися до відключення води 5 вересня

Комунальники рекомендують завчасно зробити необхідний запас питної та технічної води. Для пиття краще набрати бутильовану або кип'ячену воду, а для господарських потреб підійдуть чисті відра, каністри й ванни. Це дозволить спокійно пережити період, поки на водоводі триватимуть роботи.

Ситуація зі світлом у Дніпрі 3 вересня

За повідомленням «Укренерго», у Дніпрі протягом дня 3 вересня не застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Проте у місті тривають локальні аварійні та планові роботи.

Через аварію тимчасово знеструмлено будинок на вулиці Данила Нечая, 29 — ремонт заплановано на сьогодні. Крім того, через планові роботи компанії ЦЕК до 18:00 світло відключено за адресами: вул. Алана Шепарда, 10; вул. Макарова, 27Д, 27Н; вул. Незалежності, 29, 31К, 36.

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