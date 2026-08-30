Графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня оприлюднені. Як повідомляє Новосанжарська громада, знеструмлення сіл відбуватимуться щодня з 08:00 до 20:00.

Графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня вже оприлюднені. Планові знеструмлення охоплять села Новосанжарської та Омельницької громад — щодня з 08:00 до 20:00.

31 серпня: перелік сіл Новосанжарської громади

У понеділок, 31 серпня, без електроенергії лишаться 18 населених пунктів. Це Гуньки, Демидівка, Запсілля, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовіти, П'ятихатки, Радочини, Рокитне, Степівка, Варакути, Ковалі, Щербухи, Яремівка, Федоренки, Щербаки та Онищенки.

1 вересня: відключення в Омельницькій громаді

У вівторок, 1 вересня, графік оновили. У переліку 17 сіл: Федоренки, Гуньки, Демидівка, Запсілля, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовіти, П'ятихатки, Радочини, Рокитне, Степівка, Потоки, Онищенки, Щербаки, Варакути та Ковалі.

2 вересня: розширений перелік знеструмлень

У середу, 2 вересня, список знову оновили — тепер у ньому 19 сіл. Без світла опиняться Онищенки, Федоренки, Щербаки, Варакути, Демидівка, Ковалі, Радочини, Щербухи, Яремівка, Гуньки, Запсілля, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовіти, П'ятихатки, Рокитне, Степівка та Потоки.

Що варто знати мешканцям

У всі три дні знеструмлення триватимуть орієнтовно з 08:00 до 20:00. Час може незначно зсуватися залежно від перебігу ремонтних робіт, тому жителям радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ліхтарики.

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