Відключення світла в Кіровоградській області з 4 та 5 вересня торкнуться низки вулиць у Кропивницькому — причиною є планове технічне обслуговування електромереж.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області знову оновили — 4 та 5 вересня частина споживачів у Кропивницькому тимчасово залишиться без електроенергії. Про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградобленерго.

4 вересня електроенергію відключатимуть у три часові проміжки: з 08:00 до 17:00, з 09:00 до 13:00 та з 12:00 до 17:00.

Найтриваліший проміжок — з 08:00 до 17:00. Без світла залишаться, зокрема, будинки на вулиці Бобринецький шлях (58/49, 60/32), провулку Санаторному, вулицях Миколи Міхновського, Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенській та Садовій, а також на провулках Санаторному 1-му, 2-му і 3-му, Луньовському та Профілакторному.

З 09:00 до 13:00 електропостачання можуть вимкнути на вулицях Княгині Ольги, Ольвіопольській, Євгена Маланюка, Леоніда Куценка, Андрія Матвієнка, Любомира Гузара, Тихій, Барболіна, Курганній, Романа Майстерюка, Гранітній, Глібка та на провулках Дачному, Наталії Бракер і Максима Бендерова.

Ще один проміжок — з 12:00 до 17:00 — торкнеться споживачів на Бобринецькому шляху, провулках Бобринецькому, Арнаутовському, Компаніївському, Друку, Зеленому, Вишняківському, а також на вулицях Лінія 2-Га, Лінія 5-а, Лінія 4-та, Лінія 3-тя, Лінія 10-та, Лінія 10-а, Світлани Барабаш, Дорогого Семена та Соломії Крушельницької.

5 вересня з 08:00 до 17:00 планові роботи повторяться за адресами першого переліку 4 вересня: Бобринецький шлях, провулок Санаторний, вулиці Миколи Міхновського, Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенська та Садова, а також провулки Гурбенський, Санаторний 1-й, 2-й, 3-й, Луньовський та Профілакторний.

Відключення мають плановий характер і пов'язані з технічним обслуговуванням електромереж. Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та подбати про запас води.

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