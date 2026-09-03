У Луцьку частина полиць супермаркетів спорожніла — з продажу зникли гречка, рис та сіль, а крупи подорожчали в середньому на 3–10%.

Тарифи на воду у Волинській області нещодавно зросли, а тепер у Луцьку почали порожніти полиці супермаркетів. У частині магазинів із продажу зникли гречка, рис та сіль, а ціни на крупи за тиждень підскочили в середньому на 3–10%.

Про ситуацію з продуктами в місті розповіло Суспільне. Журналісти 2 вересня обійшли кілька супермаркетів і з'ясували, що ситуація відрізняється навіть у межах одного міста: десь асортимент лишається широким, а десь на полицях бракує окремих позицій.

Що зникло з полиць і які обмеження запровадили

У супермаркеті на проспекті Волі на полицях лишилися тільки макарони італійського виробництва — гречки, рису, інших круп та солі не було. На прилавку розмістили оголошення, що через наслідки атаки на логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу для доставки.

Водночас у магазині на вулиці Назарія Яремчука вибір круп і макаронів зберігається. Працівниця Тамара розповіла, що найактивніше покупці беруть цукор, рис і гречку — за день можуть розфасувати до десяти мішків гречки та стільки ж цукру.

На окремі товари в торгових мережах уже діють обмеження. У супермаркеті на проспекті Соборності в один чек продають не більше шести одиниць або кілограмів певної продукції.

Скільки тепер коштують крупи

У магазині на вулиці Назарія Яремчука гречка коштує 64,90 гривні — ціна поки не змінилася, лише цукор подорожчав на 2 гривні. Натомість продавець Варшавського ринку поза камерою повідомив, що за останній тиждень гречка додала близько 10 гривень і тепер коштує 70 гривень за кілограм.

Заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук підтвердив зростання цін. За його словами, середнє подорожчання круп становить від 3 до 10 відсотків. У роздрібних мережах кілограм гречки коштує від 87 до 90 гривень, а у віддалених населених пунктах області ціна може сягати 100 гривень.

Причину фахівець пояснює логістичним і енергетичним складником у собівартості — саме тому, за його словами, і відбувається збільшення цін. Додатково на ціни тисне ажіотажний попит: масове скуповування збільшує навантаження на мережі та може провокувати подальше подорожчання.

Як заощадити на покупках

Ціни на макаронні вироби, за словами Ткачука, не змінилися, а прогнози щодо цьогорічного врожаю оптимістичні, тож сировини для їх виробництва має вистачити. Щоб витрачати менше, фахівець радить звертати увагу на вагові крупи та продукцію, вирощену на Волині, зокрема кукурудзяну, пшеничну та ячну.

«Закликаю жителів області бути відповідальними, не піддаватися паніці та зважено підходити до покупок. Надмірні запаси створюють додаткове навантаження на мережі й викликають подорожчання для інших жителів області», — наголосив Андрій Ткачук. Подальше зростання цін на крупи, за його словами, можливе через складну логістику та ризики в енергосистемі в осінньо-зимовий період.

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