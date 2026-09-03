Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 4 по 10 вересня обіцяє чотири дні з можливими опадами та максимальну температуру +28° у суботу, 5 вересня, тоді як перепад температур за тиждень сягне 11°.

погода в регіоні залишається мінливою цього тижня, і Харківську область очікують дощові дні з відчутним перепадом температур — від +17° до +28° удень.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +17° до +28°, а нічні — від +10° до +17°.

У п’ятницю, 4 вересня, повітря прогріється до +25°, вночі очікується +15°. Небо буде малохмарним, але синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 5 вересня, стовпчики термометрів підійдуть до найвищої позначки тижня — +28° удень і +17° вночі. Хмарність мінлива, і в цей день також можливі опади.

У неділю, 6 вересня, температура помітно знизиться — до +18° удень і +15° вночі. Небо залишиться малохмарним, синоптики не виключають опадів.

У понеділок, 7 вересня, вдень очікується +19°, а вночі повітря охолоне до +11°. Хмарність малохмарна, опади також можливі.

У вівторок, 8 вересня, температура опуститься до мінімальної денної позначки тижня — +17°, вночі — до +10°. Небо буде хмарним із проясненнями, але без опадів.

У середу, 9 вересня, вдень прогнозують +22°, вночі — +11°. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

У четвер, 10 вересня, повітря прогріється до +24° удень і +13° вночі. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

Отже, найтепліше буде в суботу, 5 вересня, коли термометри покажуть +28°, а найпрохолодніше — у вівторок, 8 вересня, з денною температурою +17°. Перепад за тиждень становить 11°. Опади прогнозують чотири дні — у п’ятницю, суботу, неділю та понеділок.

Через нестабільну погоду з можливими опадами в перші чотири дні тижня варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. Водночас через помітний перепад температур радимо одягатися багатошарово, щоб комфортно почуватися і в теплі дні, і в прохолодніші.

Раніше Politeka повідомляла, погода готує різкий поворот: прогноз в Харківській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня.

Також Politeka повідомляла, стрімкий перепад температур: синоптики дали прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 3 по 9 вересня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про негоду: прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 1 по 7 вересня.