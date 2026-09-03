Засмічення зливу — знайома кожному проблема, тому варто знати, як прочистити труби в домашніх умовах, не витрачаючись на дорогу хімію. Простий засіб знайдеться на звичайній кухні.

Як прочистити труби в домашніх умовах, коли вода почала йти дедалі повільніше, з труби зʼявився неприємний запах, а під час зливання чути булькання? Як розповідає видання «На пенсії», не обовʼязково одразу купувати агресивну побутову хімію — впоратися з невеликим засміченням допоможе простий засіб, який є на кожній кухні.

Чому забивається злив

На кухні в трубах поступово накопичуються залишки їжі, жир та інші органічні забруднення. У ванній до них додаються волосся, мило та вапняні відкладення.

З часом усе це утворює щільний шар на внутрішніх стінках труби. Через це вода проходить дедалі гірше, а злив зрештою може повністю забитися.

Як прочистити трубу за допомогою лимонної кислоти

Один із найпростіших домашніх варіантів — звичайна лимонна кислота. Вона допомагає впоратися з вапняним нальотом і частиною органічних відкладень.

Порядок дій такий:

насипте приблизно одну столову ложку лимонної кислоти безпосередньо у злив;

обережно залийте її великою кількістю дуже гарячої води;

залиште на деякий час, щоб засіб подіяв;

після цього добре промийте злив водою.

Цей спосіб більше підходить для профілактики та невеликих засмічень, коли вода ще проходить через трубу, хоча й повільніше, ніж зазвичай. Для підтримання чистоти процедуру можна періодично повторювати.

Що робити, якщо лимонної кислоти немає

Як альтернативу часто використовують харчову соду та оцет. Їхня взаємодія супроводжується активним утворенням піни, яка допомагає відокремлювати частину забруднень.

Для цього насипте соду у злив, додайте оцет і залиште суміш на кілька хвилин. Після цього ретельно промийте трубу гарячою водою.

Коли самотужки не впоратися

Водночас не варто без потреби змішувати різні засоби для прочищення труб, особливо якщо серед них є магазинна побутова хімія. Хімічні реакції між такими продуктами можуть бути небезпечними.

Якщо ж вода зовсім не проходить, а домашні способи не допомагають, краще скористатися вантузом або звернутися по допомогу до сантехніка.