Владимир Зеленский пообещал практическую реформу, при которой промышленность полностью модернизируется и уменьшит выбросы. Но этого возможно достичь лишь через 10-12 лет. Такое заявление президент Украины сделал на форуме «Украина 30.Экология».

"Модернизация промышленности, которая не происходила в Украине до сих пор, на этот раз состоится. Мы говорим о модернизации крупной промышленности, любой, а не только ТЭС. Но не верьте тому, кто говорит, что можно реформировать согласно нашим договоренностям и европейскому опыту только за год. Нет. Переход на модернизированную промышленность произойдет в течение 10-12 лет», - подчеркнул президент.

Как известно, законопроект о промышленном загрязнении №4167, голосование по которому Верховная рада уже дважды проваливала, предусматривает переход на европейские нормы загрязнения в течение 4 лет. Эта норма подверглась едва ли не самой большой критике со стороны европейских ассоциаций и представителей промышленности. Так, в Европейской бизнес-ассоциации заявили, что европейские страны проводили екомодернізацію в течение 20 лет и этот процесс продолжается, а провести екомодернізацію за 4 года в принципе нереально. К тому же, ЕС вложил в эти процессы сотни миллиардов евро и обеспечил промышленность льготами, а экологические законы, которые пишет украинская власть, вообще не предусматривают механизмов государственной поддержки.

В частности, еще в 2017 г. Украина приняла Национальный план по сокращению выбросов от ТЭС и ТЭЦ и должна была разработать механизмы финансирования до 2020 г. Однако никакие механизмы до сих пор не разработаны, поэтому энергетические компании, в частности Центрэнерго и Донбассэнерго, уже в 2023 году будут вынуждены остановить производство энергии из-за невозможности провести модернизацию. В НЭК Укрэнерго уже заявили: остановка двух компаний приведет к дефициту мощностей и серьезно ударит по энергонезависимости Украины.