Махинации с ценами на электроэнергию приближенных к руководству НКРЭКУ трейдеров угрожают стабильности работы энергосистемы

Об этом говорится в заявлении "Первой энергетической ассоциации Украины".

"Спекулятивные процессы со стороны трейдеров и поставщиков по подаче ценовых заявок на РДН на необоснованно низком уровне, которые в последнее время приобрели устойчивый и масштабный характер искажают рыночное ценообразование на РДН. Демпинг и хищническое поведение на рынке остаются безнаказанными, ситуация на рынке ухудшается», - говорится в заявлении ассоциации, обнародованном на ее сайте.

Такая ситуация ставит под угрозу не только подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов, но и вообще целостность функционирования украинской энергосистемы.

«Из-за отсутствия адекватных отчетности и мониторинга на рынке процветают спекуляции трейдеров и поставщиков, что разрушает экономику производителей электроэнергии», - подчеркнули в ассоциации.

ПЕАУ обратилась в НКРЭКУ с требованием безотлагательно принять меры, которые еще в конце мая были предложены Министерством энергетики.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам Энергоатома и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.