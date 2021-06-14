Махинации с ценами на электроэнергию приближенных к руководству НКРЭКУ трейдеров угрожают стабильности работы энергосистемы
Об этом говорится в заявлении "Первой энергетической ассоциации Украины".
"Спекулятивные процессы со стороны трейдеров и поставщиков по подаче ценовых заявок на РДН на необоснованно низком уровне, которые в последнее время приобрели устойчивый и масштабный характер искажают рыночное ценообразование на РДН. Демпинг и хищническое поведение на рынке остаются безнаказанными, ситуация на рынке ухудшается», - говорится в заявлении ассоциации, обнародованном на ее сайте.
Такая ситуация ставит под угрозу не только подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов, но и вообще целостность функционирования украинской энергосистемы.
«Из-за отсутствия адекватных отчетности и мониторинга на рынке процветают спекуляции трейдеров и поставщиков, что разрушает экономику производителей электроэнергии», - подчеркнули в ассоциации.
ПЕАУ обратилась в НКРЭКУ с требованием безотлагательно принять меры, которые еще в конце мая были предложены Министерством энергетики.
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Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам Энергоатома и других государственных компаний.
НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.
10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.