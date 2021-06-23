Государственная компания «Укрэнерго» требует с трейдера на рынке электроэнергии «Энергетической компании «Первая линия поставки» возместить ущерб в размере 185 млн грн из-за махинаций на балансирующем рынке
Об этом сообщает издание
Первый иск был подан в начале года на 146 млн грн. 3 марта Хозяйственный суд Киева удовлетворил его и обязал трейдер компенсировать ущерб госкомпании.
Второй иск на 38 млн грн подан в июне 2021 года.
Оба иска поданы из-за злоупотребления трейдера на балансирующем рынке.
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Ранее сообщалось, что Верховный суд Украину впервые рассмотрел иск о махинациях трейдера «Укрэнергоэкспорт» и нанесение убытков госкомпании «Энергоатом», признав такие нарушения.
Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на материалы Временной следственной комиссии сообщил, что трейдер «Укрэнергоэкспорт» напрямую связан с начальником отдела экспертизы проектов нормативно-правовых актов НКРЭКУ Татьяной Чуб, чей муж трудоустроен в этой компании.
Напомним, НКРЭКУ официально признала махинации трейдеров на рынке электроэнергии лишь 2 июня 2021 года.
Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы. Позже глава НКРЭКУ обвинил руководство «Энергоатома» в неэффективности.