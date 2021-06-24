Действующий состав НКРЭКУ помогает приближенным к себе трейдерам грабить государственные энергетические компании
Об этом заявила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер в эфире телеканала «Прямой».
"У нас нет независимых регуляторов. Почему увеличиваются состояния у олигархов, у того же Коломойского? Потому что во главе Регулятора НКРЕКП сидят его карманные люди и помогают ему выводить деньги из госбюджета и возлагать все убытки на государственные кампании», - заявила нардеп.
Она подчеркнула, что НКРЕКП открыто стала на сторону трейдеров-посредников, которые с разрешения комиссии паразитируют на государственных энергетических компаниях.
Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.
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НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.
10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.