Действующий состав НКРЭКУ помогает приближенным к себе трейдерам грабить государственные энергетические компании

Об этом заявила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер в эфире телеканала «Прямой».

"У нас нет независимых регуляторов. Почему увеличиваются состояния у олигархов, у того же Коломойского? Потому что во главе Регулятора НКРЕКП сидят его карманные люди и помогают ему выводить деньги из госбюджета и возлагать все убытки на государственные кампании», - заявила нардеп.

Она подчеркнула, что НКРЕКП открыто стала на сторону трейдеров-посредников, которые с разрешения комиссии паразитируют на государственных энергетических компаниях.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.