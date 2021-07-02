Цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" 2 июля обвалилась на 27% до 97 коп./кВт час, что ниже себестоимости производства на атомных электростанциях «Энергоатома». Об этом свидетельствуют данные ГП «Оператор Рынка».

Причиной очередного искусственного обвала цен стала деятельность трейдеров, которые спекулировали несуществующими объемами электроэнергии, сообщила госкомпания «Центрэнерго».

Ранее ответственность за обвал цен на трейдеров возложило Министерство энергетики, призвав НКРЭКУ прекратить ценовые махинации трейдеров.

Позицию Минэнерго поддержал крупнейший производитель электроэнергии в Украине госкомпания «Энергоатом», которая также призвала НКРЭКУ устранить возможности для махинаций трейдеров.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы «торговли воздухом» в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.