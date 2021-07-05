Экс-уполномоченный Верховной Рады и по делам Европейского суда по правам человека, заслуженный юрист Украины, экс-заместитель министра юстиции Валерия Лутковская в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» объяснила, как найти баланс между бюрократией и новыми веяниями в государственной службе.

«У нас, к сожалению, это все перемешалось. А вообще все это должно быть абсолютно отделено, отдельно мухи и отдельно котлеты. Вы хотите новых политиков? Без проблем! Это те, кого вы выбираете в парламент, это те, кого вы слушаете по телевидению. С другой стороны, должны быть очень сильные профессионалы, независимо от возраста, которые сидят в кабинетах и ​​делают бэкграунд для этого государства, его основу», - говорит она.

Примером в таком распределении был в свое время рассказ канцлера Министерства юстиции Эстонии о том, как это работает у них.

«Канцлер отвечает за постоянство, за институциональную память, за профессиональную работу. Это – самый высокий госслужащий в системе, а министром может быть политик. Политик определяет стратегию, но на основании того, что принесет канцлер. Соответственно, канцлер – достаточно уважаемый человек с огромным опытом. Абсолютно спокойно не-юристу министру юстиции принести документы и сказать: «Я готов обосновать каждое слово здесь. Я надеюсь, что вы это понимаете», - рассказывает Лутковская.

Определенные стратегические направления менялись.

«Но в случае, если отсутствует министр юстиции, канцлер не имел права подписать документ. Он шел к министру обороны или к министру внутренних дел. Потому что это политическое решение, которое должны принимать политики, но при этом есть постоянная государственная служба. Когда ты приходишь и понимаешь: какая у тебя будет карьера, какой будет социальный пакет, как тебя будут уважать в обществе, чего ты добьешься в результате и каким образом можешь влиять на судьбу своего государства. Потому что это государственная служба, это служба на государство», - заключает Лутковская.

Напомним, Конституция в Украине очень хороша, и если бы мы жили по ней – мы бы уже жили как в Европе, - Лавринович.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что сейчас в нашей стране выборы не изменят положения дел.