Две шахты государственного предприятия «Добропольеуголь-добыча» оказались на грани остановки из-за кризиса на энергорынке.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Сейчас возникла реальная угроза остановки шахт «Алмазная» и «Добропольская». Уголь не отгружен-деньги не получены. За какой счет будут рассчитываться с почти 5000 – м коллективом ГП «Добропольеуголь-добыча»?», - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что пока энергоблоки ТЭС и ТЭЦ отключены от энергосистемы из – за дефицита, критическое количество угля накопилось на складах шахт ГП «Добропольеуголь-добыча».

«100,7 тыс. тонн угля не могут отгрузить на «Центрэнерго» из шахт «Алмазная» и «Добропольская» за то, что «Укрзализныця» не дает вагоны», - добавил нардеп.

Он подчеркнул, что угольщики не беспочвенно переживают, что добытый уголь в такую погоду может просто сгореть на складах.

Напомним, с начала июля каждая третья ТЭС работала на минимальной мощности, а Славянская ТЭС с 6 по 20 июля была совсем остановлена.

Основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости.

За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке в сутки вперед составляет 99 коп./ кВт.ч, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн / кВт.ч, по данным «Донбассэнерго»).

Компания «Донбассэнерго» причиной аномального обвала цен компания назвала «систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм».