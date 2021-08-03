Наряду с финансовыми инструментами выполнения Национального плана по сокращению выбросов на угольных электростанциях (НПСВ), должно осуществляться при условии качественного перехода на новые экологические нормы, с предоставлением более прозрачных механизмы реализации плана и прогнозируемость экологических реформ в стране.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Она напомнила, что за время независимости в энергетике Украины не построено ни одного нового блока традиционной электрогенерации, поэтому эксплуатируется то, что осталось еще с советских времен. Новые мощности электрогенерации появились только в возобновляемой энергетике - около 8,5 тысяч МВт с общими инвестициями более чем в $12 млрд.

Людмила Цыганок отметила, что согласно НПСВ Украине нужно будет полностью закрыть 223 крупных сжигательных установки (ТЭС, ТЭЦ, котельные и т. п), поэтому подобные действия следует планировать заблаговременно.

«Энергетика — консервативная система. Если мы хотим после 2030 года иметь работающие мощности, которые замещать те, которые выбывают, мы должны знать об этом уже сейчас и начинать их проектировать и строить», - отметила эколог.

Напомним, в июле Верховная Рада приняла Постановление об имплементации НПСВ № 5129. Комментируя документ, в Европейской бизнес-ассоциации призвали Кабинет Министров уже в ближайшее время разработать механизм финансирования НПСВ, чтобы не сорвать процесс экологической модернизации энергетики.