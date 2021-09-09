Повышение налогов для бизнеса, которое предлагает власть законопроектом 5600, спровоцирует экономическую стагнацию и сокращение рабочих мест

Об этом заявил народный депутат из фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк.

«Если говорить о законопроекте № 5600, то это, извините, решили обложить налогами тех, кто работает. Малый, средний бизнес в случае принятия в такой редакции этого законопроекта конечно уйдет в тень, а крупные предприятия, которые не могут работать в тени, они конечно будут сокращать рабочие места. И от этого проигрывает украинская экономика», - отметил Цимбалюк.

Он также отметил, что промышленность дает работу сотням тысяч украинцев, поэтому в случае кризиса на предприятиях, эти люди останутся без работы и средств к существованию.

Кроме того, повышение налогов для бизнеса спровоцирует тотальный рост цен, что также окажет негативное влияние на экономику и социальную ситуацию в стране.

"Пойдут цены вверх и это отразится на конечном потребителе, подорожает все. От квартир, завершая другими продуктами и продукцией», - отметил Цимбалюк.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение налогов для бизнеса, в частности ренты на добычу железной руды. Ранее экономический эксперт

Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду является недопустимым повышать налоговое давление на предприятия ГМК, по его мнению, сейчас власть должна поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию.