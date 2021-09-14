Астролог Влад Росс оценил вероятность проведения перевыборов президента и парламента в Украине. О своем прогнозе он рассказал в программе «А как на самом деле?» с блогером Мирославой Бобровской

Как объясняет эксперт, свои выводы он основывает на анализе натальной карты Украины и расположении звезд. В частности, говорит Росс, Уран в доме власти, а поэтому он делает следующие выводы: «Я думаю, что в Украине могут быть досрочные парламентские выборы и президента, и вообще одна из ветвей власти может быть упразднена».

Также астролог предполагает, что на самом деле досрочные выборы пройдут не в 2023 году, а в 2024. К тому же, говорит он, Зеленский имеет больше шансов именно в 2024 году. «Только у Зеленского карта во Льве, а это власть, авторитаризм, царствование. И вообще имя Владимир - это владеющий миром, как и Путин, которому мало власти, которой всегда мало Владимирам», - объясняет Росс.

Поэтому, констатирует он, когда такие люди приходят к власти, то хотят иметь ее абсолютной. Попутно гость программы отмечает, что у Владимира Владимировича эти стремления удваиваются. По мнению астролога, Путин поставил себе цель уничтожить Зеленского и больше всего хочет свергнуть его.

Как сообщала Politeka, Росс рассказал, под какой звездой родился Путин и какая управляет его будущим.

Также Politeka писала о том, что Росс объяснил, почему в Украине не стоит проводить досрочные президентские выборы.