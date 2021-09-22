Экс-Набсовет Укрзализныци состоял из непрофессионалов, которые фактически довели компанию до банкротства, поэтому перед новым Набсоветом Укрзализныци будут стоять действительно серьезные вызовы – им нужно будет написать план спасения компании и вывести ее из кризиса.

Об этом заявил Константин Бондарев, народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по Укрзализныце, комментируя прекращение полномочий четверых членов Набсовета.

"Наконец-то убрали этих проходимцев, которые были частью преступного сообщества, которое довело фактически УЗ до банкротства. Я надеюсь, что теперь Кабмин найдет приличных людей - украинцев, специалистов, которые смогут за короткий промежуток времени разработать план спасения этой компании, выхода из фактического банкротства, приведения в порядок и мы увидим достойных людей», - заявил он.

Он высказал убеждение, что прежде новые члены Набсовета должны четко выстроить программу спасения компании от затяжного кризиса.

"Потом Набсовет должен разбить эту программу на функции под конкретный менеджмент, найти этот менеджмент, поставить задания, определить KPI. А дальше – ежеквартально по максимуму контролировать выполнение этих показателей», - резюмировал Бондарев.

Как известно, Кабинет министров принял решение не продлевать контракты с главой наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевки Аджунером, а также его членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Таким образом, в Набсовете сейчас остался только один член – Адомас Аудицкас, срок полномочий которого истекает в 2022 году.

Напомним, согласно отчету ВСК по УЗ зарплаты работников УЗ на некоторых специальностях составляют всего 5 тысяч гривен. Из-за этого компания уже потеряла 169 тысяч квалифицированных работников, которые просто уволились. При этом зарплата 6 членов Набсовета УЗ составила 34 миллиона гривен (от 300 тысяч гривен в месяц). Еще 20,6 миллионов гривен заплатили 5 членам Набсовета в качестве компенсации в 2020 году. При этом Набсовет провел в 2020 году всего 32 заседания, из которых 6 были фиктивными. Таким образом, за 50 миллионов гривен в год Набсовет собирался дважды в месяц.