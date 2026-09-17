Графіки відключення світла у Кропивницькому 18 та 19 вересня оприлюднили енергетики — без електропостачання на кілька годин залишаться десятки вулиць та провулків.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області продовжують діяти й на найближчі дні. У четвер та п'ятницю, 18 і 19 вересня, частина споживачів Кропивницького залишиться без електропостачання через планове технічне обслуговування електромереж.

Йдеться не про аварійні вимкнення, а про заплановані ремонтні роботи: вони дозволяють енергетикам підтримувати надійність ліній і запобігати більшим збоям у майбутньому.

Про точні графіки та перелік адрес повідомляє Кіровоградобленерго. За опублікованими даними, знеструмлення триватимуть у різні проміжки доби — зранку і до вечора.

Які вулиці знеструмлять 18 вересня

Найбільший обсяг робіт заплановано на четвер. Із 08:00 до 17:00 без світла залишаться понад пів сотні вулиць і провулків, зокрема: вул. Гурбенська, пров. Луньовський, пров. Санаторний 3-й, пров. Профілакторний, вул. Поповича, вул. Олени Бур'янової, вул. Вантажний Двір, вул. Руслана Слободянюка, вул. Садова, вул. Бобринецький шлях, вул. Дніпровська, вул. Сімферопільська, пров. Дніпровський, вул. Юрія Шевельова, вул. Петра Лахмана, вул. Ствольна, вул. Буровугільна, пров. Санаторний, вул. Миколи Міхновського, вул. Литовська, пров. Відбійний, вул. Берегова, вул. Водогінна, пров. Анатолія Авдієвського, пров. Водозбірний, вул. Антонова, вул. Максима Залізняка, туп. Береговий, пров. Роздільний 1-й, пров. Пилипа Орлика, вул. Затишна, вул. Василя Симоненка, пров. Василя Симоненка, вул. Залізнична 2-га, вул. Світловодська, пров. Максима Залізняка, пров. Лелеківський 2-й, вул. Авдієвського Анатолія, вул. Волинська, вул. Левка Лук'яненка, вул. Короля Данила, вул. Миколаївська, вул. Світлани Барабаш, вул. Дорогого Семена, пров. Литовський, пров. Гірський, вул. Залізнична 1-ша, пров. Гурбенський, пров. Санаторний 1-й, пров. Санаторний 2-й, вул. Вокзальна.

Окремо з 08:00 до 16:00 відключать вул. Героїв-рятувальників. З 09:00 до 13:00 без електроенергії залишаться вул. Скульптора Архипенка, вул. Ентузіастів, вул. Миколи Куліша та вул. Лавандова. У обідню пору, з 12:00 до 17:00, — вул. Перша Виставкова, вул. Будівельників, вул. Козацька, пров. Курінний і пров. Вільний.

Графіки відключень на 19 вересня

У п'ятницю з 08:00 до 17:00 електроенергії не буде на таких адресах: вул. Гурбенська, пров. Луньовський, пров. Санаторний 3-й, пров. Профілакторний, вул. Поповича, вул. Олени Бур'янової, вул. Вантажний Двір, вул. Руслана Слободянюка, вул. Садова, вул. Бобринецький шлях, пров. Санаторний, вул. Миколи Міхновського, вул. Берегова, вул. Водогінна, пров. Анатолія Авдієвського, пров. Водозбірний, вул. Антонова, вул. Максима Залізняка, туп. Береговий, пров. Роздільний 1-й, пров. Пилипа Орлика, вул. Затишна, вул. Василя Симоненка, пров. Василя Симоненка, вул. Залізнична 2-га, вул. Світловодська, пров. Максима Залізняка, пров. Лелеківський 2-й, вул. Авдієвського Анатолія, вул. Волинська, вул. Левка Лук'яненка, вул. Короля Данила, вул. Миколаївська, вул. Світлани Барабаш, вул. Дорогого Семена, пров. Гурбенський, пров. Санаторний 1-й, пров. Санаторний 2-й, вул. Вокзальна.

Енергетики наголошують: після завершення робіт електропостачання відновлюватимуть поступово, тож світло може з'явитися дещо пізніше вказаного часу. Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь зарядити телефони та павербанки.

Раніше Politeka повідомляла, зарядіть телефони та павербанки: опубліковано графіки відключення світла в Кропивницькому з 15 по 17 вересня.