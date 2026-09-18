Міська влада Кропивницького планує встановити нові ставки заробітної плати для педагогів. Розповідаємо, за якою формулою розраховуватимуть виплати вчителям, вихователям і майстрам виробничого навчання.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області продовжують нараховувати, а тим часом у Кропивницькому взялися за перегляд заробітних плат освітян. Міська влада планує встановити нові ставки зарплати для педагогів і пояснила, за яким принципом їх розраховуватимуть.

Про підготовку такого рішення повідомляє місцеве видання «Гречка». Зміни стосуватимуться вчителів закладів загальної середньої освіти, вихователів дитячих садків, а також майстрів виробничого навчання закладів професійно-технічної освіти.

Як рахуватимуть нові ставки

Головний принцип — відмова від однакових для всіх окладів. Розмір ставки залежатиме від кваліфікаційної категорії педагога, рівня навчального закладу та наявності наукового ступеня. Такий підхід має зробити різницю у виплатах прозорішою і зрозумілішою для кожного працівника.

Окремо планують запровадити погодинну оплату за проведення навчальних занять. Ставку рахуватимуть у відсотках від затвердженої базової величини, яка, за даними урядової постанови, перевищує 28,8 тисячі гривень. Тобто винагорода зростатиме разом із категорією та навчальним навантаженням педагога.

Ще один важливий крок — прив'язка посадових окладів до середньомісячної заробітної плати за перший квартал попереднього року. Це означає, що оклади освітян автоматично індексуватимуть відповідно до реального стану економіки, а не за застарілою фіксованою сіткою.

Кого зміни торкнуться першими

Найшвидше нові оклади й алгоритми надбавок мають запровадити у закладах професійно-технічної освіти та професійної передвищої освіти. Для вихователів дитячих садків також готують додаткове підвищення виплат ще до їхнього повного переходу на нові коефіцієнти.

Що важливо знати педагогам Кропивницького

До моменту остаточного затвердження нових ставок зарплату й надалі нараховуватимуть за чинною Єдиною тарифною сіткою, де кожен розряд розраховують окремо. Освітянам радять стежити за офіційними повідомленнями міської ради та управління освіти, щоб не пропустити дату запровадження змін і вчасно уточнити, який саме коефіцієнт застосують до їхньої посади.

Для довідки: цього року заробітна плата педагогів в Україні загалом уже зросла приблизно на 50%, а з вересня 2026-го всі працівники освіти отримують виплати, збільшені ще на 20%.

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