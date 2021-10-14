Электроэнергия, производимая из угля, будет полностью либерализована в Китае. Промышленные и коммерческие потребители смогут покупать электроэнергию по рыночным ценам.

Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на South China Morning Post.

Агентство экономического планирования Китая заявило, что либерализует ценообразование на контролируемом государством рынке электроэнергии, чтобы помочь разрешить энергетический кризис, который угрожает сдерживанием экономического роста. Схема прямой покупки электроэнергии, которая удерживает искусственно низкие затраты для крупных потребителей, будет отменена, заявила

Национальная комиссия по развитию и реформе. По словам журналистов, реформа ценообразования на электроэнергию – это последняя попытка Пекина решить дефицит электроэнергии, который привел к снижению промышленного производства. Эксперты в области энергетики назвали эти меры значительными изменениями, которые сделают ценообразование на электроэнергию более прозрачным и уменьшат операционные трудности для угольных энергетических компаний.

Напомним, что в Украине на фоне всемирного энергетического кризиса власть объявила об идее ручного регулирования цен на энергоресурсы, а также допустила экспроприацию газа у частного бизнеса.