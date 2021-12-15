Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

По словам Николая Волковского, Великобритания, Польша и Соединенные Штаты – это стратегические союзники Украины, и это нужно понимать. «Важно сконцентрироваться на том, что с 1 января председательствующей страной ОБСЕ станет Польша. И это еще больше даст нам не только в формате Украина-Польша говорить, а также в формате Украина-Польша и ОБСЕ», - сообщает он. Также эксперт отмечает, что уровень работы ОБСЕ – это министры иностранных дел и как раз польский министр станет главой ОБСЕ.

По его словам, неизвестно, как будут складываться американо-российские отношения, но США точно будет настаивать на территориальной целостности украинского государства. Чтобы не быть голословным, Николай Волковский отмечает, что Байден об этом говорил с союзниками: они должны продолжать эту политику и препятствовать российско-украинской войне – гибридной, экономической или информационной.

К тому же, акцентирует политолог, такая поддержка ощущалась даже во время разговора президента США с Путиным. «Я об этом услышал даже во время переговоров Блинкена и Кулебы в ОБСЕ», - добавляет он.

В целом же, говорит Николай Волковский, Белый дом стал оказывать больше поддержки Украине и сотрудничать с государством, когда Байден стал президентом. «У нас был негативный опыт с администрацией Трампа, когда на украинцев смотрели немного с подозрением, ведь именно благодаря кейсу Украины был тогда назначен импичмент Дональду Трампу», - отмечает гость программы. По его словам, тогда сенаторы и конгрессмены испытывали определенный страх перед откровенными переговорами с Украиной, но сейчас они приезжают сюда часто.

Как сообщала Politeka, Волковский рассказал, есть ли шансы дипломатично остановить войну на Донбассе.

Также Politeka писала, что Попов рассказал, что Байден связан и не может полностью самостоятельно принимать политические решения.