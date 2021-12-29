Политолог Руслан Бизяев рассказал, каким был 2021 год с точки зрения геополитики, и какие тренды сейчас наблюдаются в мире.

Об этом он сказал в эфире программы “Развилка” с Викторией Панченко.

“В 2021 году мы наблюдали активизацию внешней политики практически всех основных геополитических игроков в мире. Происходило это по-разному. Заключением союзов, участием в локальных конфликтах. Участием в экономических союзах, неучастием в них. Санкции, контрсанкции. Переговоры”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что однополярный мир рухнул, а новые правила игры пока не сформированы.

“Мир входит в эпоху ситуативных союзов. В чем самая большая опасность ситуативных союзов, они основываются на том, против кого мы дружим. И пока есть четкий внешний враг – внутри ситуативных союзов не вылазят какие-то глобальные противоречия. Но как только этот общий противник уходит – сразу начинаются трения и проблемы”, - добавил Руслан Бизяев.

По его словам, в ближайшее десятилетие будет возникать очень много ситуативных союзов.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев отметил, что сейчас наступает эра глобальных союзов .