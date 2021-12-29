Политолог Руслан Бизяев рассказал, каким был 2021 год с точки зрения геополитики, и какие тренды сейчас наблюдаются в мире.
Об этом он сказал в эфире программы “Развилка” с Викторией Панченко.
“В 2021 году мы наблюдали активизацию внешней политики практически всех основных геополитических игроков в мире. Происходило это по-разному. Заключением союзов, участием в локальных конфликтах. Участием в экономических союзах, неучастием в них. Санкции, контрсанкции. Переговоры”, - сказал Руслан Бизяев.
Он отметил, что однополярный мир рухнул, а новые правила игры пока не сформированы.
“Мир входит в эпоху ситуативных союзов. В чем самая большая опасность ситуативных союзов, они основываются на том, против кого мы дружим. И пока есть четкий внешний враг – внутри ситуативных союзов не вылазят какие-то глобальные противоречия. Но как только этот общий противник уходит – сразу начинаются трения и проблемы”, - добавил Руслан Бизяев.
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По его словам, в ближайшее десятилетие будет возникать очень много ситуативных союзов.
Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев отметил, что сейчас наступает эра глобальных союзов.
Также Politeka сообщала, что Ирина Тиран завила, что 2022 год будет очень непростым и в плане геополитики, и в плане внутренних наших проблем.