Как пишет Politeka.net, мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая стала победительницей одного из сезонов шоу «Холостяк» в Украине, сейчас показывает в Инстаграм кадры с разрушенными городами и пострадавшими от обстрелов людьми. Украинцы переживают труднейший период в жизни и девушка не может молчать об этом.

«Ужасающее утро. Прошла очередная, наполненная чудовищными преступлениями Путина против всего украинского народа, ночь, практически без сна. Начинаю писать пост, сразу стираю… затем снова и так по кругу. Я не понимаю, как собрать мысли в кучу? Как не поддаваться панике?

Как вообще такое возможно? Мы боремся, молимся, плачем , затем вытираем слёзы и дальше продолжаем бороться . Потому что любим нашу землю, родителей, детей, наших воинов … Здесь нет бендеровцев, здесь нет кучки националистов. Ну разве что, весь народ - националисты и мы будем все стоять дружно до победы! Нас не нужно спасать!!! Просто убирайтесь!

У меня есть часть российской аудитории. У меня есть друзья с России , с которыми я работала в Китае , участвовала в международных соревнованиях по гимнастике… я вас умоляю!!! Посмотрите, что происходит сейчас на нашей земле, посмотрите как убивают мирное население !!! И это делают ваши люди с вашего одобрения и молчания!

Умираем не только мы, но и тысячи ваших молодых солдат срочников, которые сами в ужасе, что здесь, которые блеют от страха и будут гнить в нашей земле. Их кровь тоже на ваших руках.. Всех не посадят! Но я вас просто умоляю, делайте хотя бы что-то !!!! Иначе, вы соучастники этих преступлений и будете платить за это десятки лет! Если вы не остановите своего диктатора ,то разрастающаяся воронка войны превратит вас в пыль, с его любимой гиперзвуковой скоростью» - высказалась Даша.

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